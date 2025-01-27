СК России начал проверку по делу водителя автобуса, который угрожал пассажирам

В средствах массовой информации и соцсетях появилась информация о том, что 25 января водитель отказался выпустить из автобуса школьника, не заплатившего за проезд из-за поломки мобильного телефона. Мужчина начал угрожать мальчику вызовом полиции и высадкой из автобуса на ближайшей остановке. Также сообщалось, что водитель агрессивно вел себя в отношении пассажирки, которая заступилась за ребенка.