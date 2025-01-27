В Башкирии программа «Земский работник культуры» будет расширена

Миллион рублей молодому специалисту. Республика Башкортостан с 2021 года по поручению главы региона Радия Хабирова поддерживает молодых специалистов, которые трудятся в селах и малых городах республики. Благодаря реализации программы «Земский работник культуры» ежегодно единовременные выплаты получают 30 специалистов. В 2024 году это были сотрудники 28 муниципальных и 2 государственных учреждений культуры. Общая сумма выделенных средств за весь период составила 105 миллионов рублей. С 2025 года программа «Земский работник культуры» будет расширена и за счет федерального бюджета.

Освоить кисть, тени, цвета и различные техники рисования — дело кропотливое. Но под чутким контролем молодого специалиста ребята успешно с этим справляются. Художественное отделение в школе искусств открылось с приходом Руфь Бикмаевой. В 2022 году, после окончания Оренбургского художественного колледжа, девушка приняла решение приехать на историческую родину своей мамы.

С первых дней работы в Альшеевском районе девушке оказали поддержку и финансовую помощь как молодому специалисту. В 2023 году Руфь получила компенсационную выплату в размере 1 млн рублей на приобретение жилья по программе «Земский работник культуры». Сегодня в почти готовом доме осталось провести газ и закончить работы по внутренней отделке.

Динар Хусаинов тоже связал свою жизнь с творчеством. Он пока еще студент Уфимского государственного института искусств, но уже планирует после окончания учебы вернуться в Баймакский район. В родных краях юноша собирается заняться преподавательской деятельностью. В этом и ему поможет республиканская программа.

Республика Башкортостан стала первым регионом в России, который начал реализацию программы «Земский работник культуры». Всего выплаты получили 150 специалистов.