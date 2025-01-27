Башкирия вошла в топ-7 регионов по инвестпривлекательности ОЭЗ

Хорошая работа, достойное место в рейтинге с учётом того, что у нас одна из самых молодых ОЭЗ. Спасибо тем, кто поверил в нас в начале этого пути. Нужно планомерно выполнять поставленные задачи и активно привлекать резидентов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан