Башкирия вошла в топ-7 регионов по инвестпривлекательности ОЭЗ

Башкортостан занял седьмое место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности особых экономических зон России, а также стал победителем в номинации «Стабильный рост». Об этом рассказали сегодня на еженедельном оперативном заседании правительства.
На территории экономической зоны «Алга» зарегистрированы 24 резидента с объемом инвестиций в более чем 60 миллиардов рублей, планирующих создать 3100 рабочих мест. Географически предприятия находятся в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах. На 2025 год остаются задачи по привлечению новых резидентов, улучшению инженерной и транспортной инфраструктуры на площадках и дальнейшее расширение «Алги».