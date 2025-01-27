В Башкирии волонтёры шьют подушки для бойцов СВО

Янаульские мастерицы помогают фронту и землякам, находящимся в зоне СВО: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, трехпалые перчатки и не только. Накануне мастерицам поступил большой заказ – отшить 200 подушек для бойцов.

Общими усилиями половина партии уже готова. Тканью делятся неравнодушные янаульцы – свои запасы, признаются женщины, уже иссякли. Совсем недавно женщины начали шить органайзеры для госпиталя. В кармашках можно держать под рукой мелкие, но необходимые вещи, к примеру, воду, салфетки, телефон.