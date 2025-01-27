Три санатория в Башкирии присоединят к БГМУ

Три федеральных противотуберкулезных санатория присоединят к Башкирскому медуниверситету. В последующем учреждения будут преобразованы в клиники реабилитации. Об этом сообщили сегодня на еженедельном оперативном совещании Правительства. Улучшение позиций в Национальном рейтинге инвестпривлекательности особых экономических зон России, развитие придорожного сервиса — о ключевых темах заседания подробнее в следующем сюжете.

Республика вошла в топ-10 по качеству жизни. Результаты обнародовало Агентство стратегических инициатив на основе опроса граждан. Ещё пять лет назад регион по этому показателю занимал 40-ю строчку. В рейтинге учитываются разные факторы: жилье, трудоустройство, медицина, безопасность, экология. Положительная динамика, как говорят эксперты, связана с системной работой власти.

Значительная доля показателей этого рейтинга формируется именно из анонимных опросов жителей о качестве социальной жизни республики. Это говорит о том, что люди чувствуют позитивные изменения в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты, образования и культуры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан оказался в десятке еще в одном рейтинге — инвестпривлекательности особых экономических зон России. Республика заняла 7-е место, поднявшись на одну позицию. Зона «Алга» включает в себя 24 резидента с объемом инвестиций в более чем 60 миллиардов рублей, планирующих создать 3100 рабочих мест. Географически предприятия находятся в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах.

Хорошая работа, достойное место в рейтинге с учётом того, что у нас одна из самых молодых ОЭЗ. Спасибо тем, кто поверил в нас в начале этого пути. Нужно планомерно выполнять поставленные задачи и активно привлекать резидентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За последние четыре года в Башкортостане модернизировано чуть более 1000 объектов придорожного сервиса и столько же построено. Для развития, в том числе туризма, возможность в дороге отдохнуть и перекусить — один из важных критериев. Для удобства инвесторов в Башкортостане разработаны единые нормы по озеленению, зонам отдыха, наличию интернета, зарядных колонок для электромобилей, молельных комнат. При этом в ответ от республики предприниматели также получают поддержку.

Три противотуберкулезных санатория присоединят к Башкирскому медуниверситету. Долгое время эти учреждения не развивались, вкладываться финансово республика не могла из-за их федерального статуса. Как сообщил ректор БГМУ, санатории будут переделывать в клиники реабилитации. Процесс не быстрый, однако уже в этом году в Шафраново откроется отделение для матери и ребенка.