В Башкирии ученые выводят новый сорт пшеницы

Ученые Башкирского государственного аграрного университета выводят новые сорта сельхозкультур, которые входят в Госреестр. В первую очередь, речь о пшенице и горохе, по которым в конце прошлого года поданы заявки на патент. Это одно из направлений работы вуза по программе «Приоритет 2030».

И работа эта кропотливая и ювелирная. Ведь необходимо получить в итоге те характеристики, которые требует производство. Два сорта гороха, выведенные учеными аграрного университета, уже готовы к государственным испытаниям. Одно из главных преимуществ — гарантия получения урожая, говорят специалисты. Еще одна гордость — новый сорт гречихи.

Конечно же, в вузе идет работа по направлению продовольственной безопасности и с зерновыми. На статус нового сорта претендуют сразу несколько линий пшеницы.

Пока у нас ярко выделена линия Л-0918. Сорт «Сара» завершил государственные испытания, и мы рекомендованы на получение патента, нас это радует. Это озимая мягкая пшеница. «Лана» — вот у нас мягкая озимая пшеница, она на стадии рассмотрения. Пшеница 1-2 классов, что так необходимо нам сейчас. Игорь Кузнецов, профессор кафедры растениеводства БГАУ, доктор сельскохозяйственных наук

А вот перед Центром прогрессивных технологий эмбриологии и генетики стоит задача повышения продуктивности и снижение уровня импортозависимости животноводства от племенного поголовья зарубежной селекции. Здесь занимаются серийным производством элитных пород скота.