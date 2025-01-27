В Башкирии ученые выводят новый сорт пшеницы

Ученые Башкирского государственного аграрного университета выводят новые сорта сельхозкультур, которые входят в Госреестр. В первую очередь, речь о пшенице и горохе, по которым в конце прошлого года поданы заявки на патент. Это одно из направлений работы вуза по программе «Приоритет 2030».
И работа эта кропотливая и ювелирная. Ведь необходимо получить в итоге те характеристики, которые требует производство. Два сорта гороха, выведенные учеными аграрного университета, уже готовы к государственным испытаниям. Одно из главных преимуществ — гарантия получения урожая, говорят специалисты. Еще одна гордость — новый сорт гречихи.
Конечно же, в вузе идет работа по направлению продовольственной безопасности и с зерновыми. На статус нового сорта претендуют сразу несколько линий пшеницы.
А вот перед Центром прогрессивных технологий эмбриологии и генетики стоит задача повышения продуктивности и снижение уровня импортозависимости животноводства от племенного поголовья зарубежной селекции. Здесь занимаются серийным производством элитных пород скота.
Таким образом, наш аграрный университет вошел в консорциум профильных вузов страны. Задача этого направления программы «Приоритет-2030» — импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны.