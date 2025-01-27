В Уфе провели уникальную операцию на мочевом пузыре

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере впервые удалили опухоль мочевого пузыря лазером. Московский специалист провел серию мастер-классов по en-bloc резекции. Преимущество — удаление опухоли с минимальной травматизацией, специалисты получают полноценный для исследования материал и могут качественно выстроить тактику лечения.

Небольшое поражение тканей, быстрая операция и короткий срок реабилитации. Если раньше, оперируя, врач использовал электрический ток и пациент мог получить сильный ожог, то теперь для борьбы с раком мочевого пузыря у уфимских врачей появляется альтернатива. Это лазерная en-bloc резекция.

Эта технология, если говорить в мировых рамках, не совсем новая, но на сегодняшний день получила новые решения, потому что появились достаточно серьезные клинические результаты, и эта технология имеет на сегодняшний день, благодаря своей малоинвазивности и точности, преимущества перед стандартными техниками, которые применялись ранее. Николай Сорокин, профессор кафедры урологии и андрологии медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор медицинских наук

Опухоль удаляется единым блоком, не повреждая структуру органа. Такое вмешательство уменьшает поражение тканей, и патоморфологу легче ответить на вопросы врачей-урологов.

Мы получаем полноценный гистологический материал, у нас полная информация есть о заболевании данного пациента, и, соответственно, мы более точно определяем тактику дальнейшего лечения этого больного. То есть мы понимаем, какая опухоль, на сколько миллиметров она прорастает или не прорастает — под слизистую основу, в мышечную ткань. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач Российской Федерации

От этого зависит диагностика и тактика лечения. Для хирурга это самая современная методика в мировой практике. А пациент обретает уверенность, что лечение патологии будет точным и качественным.