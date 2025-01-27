В Уфе провели уникальную операцию на мочевом пузыре

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере впервые удалили опухоль мочевого пузыря лазером. Московский специалист провел серию мастер-классов по en-bloc резекции. Преимущество — удаление опухоли с минимальной травматизацией, специалисты получают полноценный для исследования материал и могут качественно выстроить тактику лечения.
Небольшое поражение тканей, быстрая операция и короткий срок реабилитации. Если раньше, оперируя, врач использовал электрический ток и пациент мог получить сильный ожог, то теперь для борьбы с раком мочевого пузыря у уфимских врачей появляется альтернатива. Это лазерная en-bloc резекция.
Опухоль удаляется единым блоком, не повреждая структуру органа. Такое вмешательство уменьшает поражение тканей, и патоморфологу легче ответить на вопросы врачей-урологов.
От этого зависит диагностика и тактика лечения. Для хирурга это самая современная методика в мировой практике. А пациент обретает уверенность, что лечение патологии будет точным и качественным.
По программе борьбы с онкологическими заболеваниями, которая реализуется в стране по нацпроекту «Здравоохранение», Республиканский клинический онкологический диспансер оснащен по последнему слову техники. Копилку современного оборудования пополнил и новый лазер. Безопасность и качественная передача изображения — залог успешной операции. Что особенно важно для пациентов, больных раком.