«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в  Казани

Для соперников эта встреча станет пятой в сезоне. Сейчас у команд одинаковое количество побед друг над другом — по две. К предстоящему «Зелёному дерби» «Ак Барс» подходит после сухого поражения от «Сибири».
«Салават Юлаев» отправился в Казань из Санкт-Петербурга, где потерпел поражение от СКА 2:3. Уфимцы занимают на Востоке третью строчку. «Ак Барс» располагается следом, замыкая топ-4 конференции. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале БСТ сразу после выпуска новостей. Начало в 20 часов 50 минут.