В Башкирии дети шьют душистые талисманы для бойцов СВО

Тепло детских сердец. Юные кушнаренковцы шьют душистые талисманы для бойцов СВО. Школьники пишут трогательные послания солдатам, мастерят поделки, помогают взрослым плести маскировочные сети, браслеты. Под чутким руководством классного руководителя и родителей ребята смастерили обереги для участников СВО.
Общеобразовательная школа №1 носит имя Героя Советского Союза Валентина Паширова. Как отмечают педагоги, легендарная личность является примером для подрастающего поколения, и главное – воспитать в детях любовь и верность к Родине, быть патриотами России.
Кроме сердечек с душистыми травами, юные кушнаренковцы смастерили и небольшие конвертики с молитвами, а также нарисовали рисунки для участников СВО. Каждый ребенок написал на рисунке свое пожелание.