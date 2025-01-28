Ремонт «фонящих» дорог и новый мост: Радий Хабиров провел «Транспортный час»

В этом году в Башкортостане планируют отремонтировать более 244 км «фонящих» дорог. Об этом сообщили на заседании «Транспортный час», которое провёл Радий Хабиров. В перечень обновляемых дорог входят и подъездные пути к садовым некоммерческим товариществам.

В Стерлитамаке строители приступили к возведению нового моста через реку Белую рядом с действующим сооружением. На объекте уже установили часть буронабивных свай для последующего монтажа опор. Сдать его планируют в 2027 году.