Глава Башкирии провел встречу с президентом Банка Уралсиб

Глава Башкортостана встретился с президентом, председателем наблюдательного совета Банка Уралсиб Евгением Коганом. В повестке – участие банка в реализации значимых социальных проектов, в том числе в республиканской льготной ипотечной программе «Жилищные строительные сбережения».
На встрече подвели промежуточные итоги участия Уралсиба в проекте. За время действия программы организация выдала ипотечных кредитов на сумму порядка 180 млн рублей. Общий объём накоплений участников программы – около 800 млн. Радий Хабиров подчеркнул важность сотрудничества региона с финансовой организацией. Евгений Коган, в свою очередь, подтвердил значимость партнёрства с Башкортостаном и выразил готовность продолжать совместную работу. Стороны также обсудили участие Банка Уралсиб в профилактике мошенничества и благотворительных проектах.