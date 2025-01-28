Глава Башкирии провел встречу с президентом Банка Уралсиб

Для нас Башкортостан – домашний регион. Мы никогда об этом не забываем. У нас есть бессрочное соглашение о стратегическом партнёрстве, которое каждые три года мы дополняем дорожной картой с ключевыми целями.

Евгений Коган, президент и председатель наблюдательного совета Банка Уралсиб