Глава Башкирии провел встречу с президентом Банка Уралсиб

Глава Башкортостана встретился с президентом, председателем наблюдательного совета Банка Уралсиб Евгением Коганом. В повестке – участие банка в реализации значимых социальных проектов, в том числе в республиканской льготной ипотечной программе «Жилищные строительные сбережения».

На встрече подвели промежуточные итоги участия Уралсиба в проекте. За время действия программы организация выдала ипотечных кредитов на сумму порядка 180 млн рублей. Общий объём накоплений участников программы – около 800 млн. Радий Хабиров подчеркнул важность сотрудничества региона с финансовой организацией. Евгений Коган, в свою очередь, подтвердил значимость партнёрства с Башкортостаном и выразил готовность продолжать совместную работу. Стороны также обсудили участие Банка Уралсиб в профилактике мошенничества и благотворительных проектах.

Мы с вами выстроили хорошее взаимодействие. Работаем эффективно, слышим друг друга.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для нас Башкортостан – домашний регион. Мы никогда об этом не забываем. У нас есть бессрочное соглашение о стратегическом партнёрстве, которое каждые три года мы дополняем дорожной картой с ключевыми целями.

Евгений Коган, президент и председатель наблюдательного совета Банка Уралсиб
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ