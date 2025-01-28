Жители Миякинского и Бижбулякского районов отправили гумпомощь бойцам СВО

Персональные посылки, теплая одежда, душевные письма-приветы. На территорию спецоперации прибыл очередной гуманитарный конвой. На этот раз помощь 31-му мотострелковому полку «Башкортостан» оказали волонтёры из Миякинского и Бижбулякского районов.

Добровольцы привезли бойцам маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, лекарства для медицинской роты и многое другое. Вместе с гуманитарным грузом был доставлен овес для лошадей полка. Волонтеры из регионов стараются учесть пожелания военнослужащих. Они обеспечили земляков теплой одеждой и железными печками.