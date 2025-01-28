Жители Миякинского и Бижбулякского районов отправили гумпомощь бойцам СВО

Персональные посылки, теплая одежда, душевные письма-приветы. На территорию спецоперации прибыл очередной гуманитарный конвой. На этот раз помощь 31-му мотострелковому полку «Башкортостан» оказали волонтёры из Миякинского и Бижбулякского районов.
Добровольцы привезли бойцам маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, лекарства для медицинской роты и многое другое. Вместе с гуманитарным грузом был доставлен овес для лошадей полка. Волонтеры из регионов стараются учесть пожелания военнослужащих. Они обеспечили земляков теплой одеждой и железными печками.
Письма, написанные от руки, не теряют своей актуальности. Военные называют такие приветствия «вторым бронежилетом». Эти записки способствуют поднятию боевого духа, а иногда служат поводом для исцеления. Поэтому письма в поддержку защитников Отечества жители Миякинского и Бижбулякского районов отправили в большом количестве. Они выражали солдатам благодарность за мужество и стремление приблизить мир на земле.