Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор изданию «Пруфы»

В Верховном суде Башкортостана оставили без изменений приговор в отношении издания «Пруфы». Представители автономной некоммерческой организации «Свободные медиа» пытались обжаловать решение Советского районного суда Уфы, которое было вынесено в ноябре.

Служители Фемиды признали СМИ виновным в совершении административного правонарушения за публикацию под авторством Рамиля Рахматова, в частности, за распространение в ней заведомо недостоверной информации, которая может создать угрозу общественной безопасности, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.