В Башкирии фабрика по производству матрасов намерена удвоить производство

Новые регионы России и страны СНГ. Туймазинский мебельный кластер выходит на новые рынки сбыта. В ближайший год ключевое предприятие – фабрика по производству матрасов – намерено в два раза увеличить мощности, делая акцент на импортозамещении. Почему кооперация предприятий выгодна как потребителям, так и самому бизнесу?

География поставок пополняется едва ли не каждый месяц. Кладовщики только и успевают что записывать очередные города на товарах для отправок. Сейчас производитель матрасов и мебели активно осваивает новые регионы России, а также расширяет присутствие в Казахстане.

В этом году туймазинское предприятие «Корона» отметит 20-летний юбилей. Если на заре своего становления здесь выпускали 100 матрасов в месяц, теперь только за сутки – почти 2 тысячи готовых изделий. Но и это едва ли покрывает растущий спрос.

В общей сложности здесь работают порядка 600 человек, в том числе из близлежащих районов. Третий год Елена Посохова трудится в швейном цехе. За сутки в среднем отшивает около 80 матрасов. А ведь устраивалась без специальных навыков.

А вот Ильвир Субаев начинал работать, ещё будучи студентом колледжа. После завершения обучения здесь же и остался. Говорит, хорошие условия труда, достойная зарплата и все это – рядом с домом.

«Корона» – третий по величине производитель матрасов в стране. Три года назад на базе предприятия создали первый в России мебельный кластер, который объединил с десяток других предпринимателей. Такая кооперация позволяет значительно нарастить выпуск импортозамещающей продукции. Участники кластеров могут воспользоваться широким перечнем мер федеральной и республиканской поддержки. Например, целевые займы фондов развития промышленности России и Башкортостана, льготные кредиты или возмещение части затрат. Недаром регион признан одним из лучших субъектов страны по созданию благоприятной среды для внешнеторговой деятельности.