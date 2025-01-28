В Башкирии фабрика по производству матрасов намерена удвоить производство

Новые регионы России и страны СНГ. Туймазинский мебельный кластер выходит на новые рынки сбыта. В ближайший год ключевое предприятие – фабрика по производству матрасов – намерено в два раза увеличить мощности, делая акцент на импортозамещении. Почему кооперация предприятий выгодна как потребителям, так и самому бизнесу?
География поставок пополняется едва ли не каждый месяц. Кладовщики только и успевают что записывать очередные города на товарах для отправок. Сейчас производитель матрасов и мебели активно осваивает новые регионы России, а также расширяет присутствие в Казахстане.
В этом году туймазинское предприятие «Корона» отметит 20-летний юбилей. Если на заре своего становления здесь выпускали 100 матрасов в месяц, теперь только за сутки – почти 2 тысячи готовых изделий. Но и это едва ли покрывает растущий спрос.
В общей сложности здесь работают порядка 600 человек, в том числе из близлежащих районов. Третий год Елена Посохова трудится в швейном цехе. За сутки в среднем отшивает около 80 матрасов. А ведь устраивалась без специальных навыков.
А вот Ильвир Субаев начинал работать, ещё будучи студентом колледжа. После завершения обучения здесь же и остался. Говорит, хорошие условия труда, достойная зарплата и все это – рядом с домом.
«Корона» – третий по величине производитель матрасов в стране. Три года назад на базе предприятия создали первый в России мебельный кластер, который объединил с десяток других предпринимателей. Такая кооперация позволяет значительно нарастить выпуск импортозамещающей продукции. Участники кластеров могут воспользоваться широким перечнем мер федеральной и республиканской поддержки. Например, целевые займы фондов развития промышленности России и Башкортостана, льготные кредиты или возмещение части затрат. Недаром регион признан одним из лучших субъектов страны по созданию благоприятной среды для внешнеторговой деятельности.
Несмотря на то, что основной цех открыли не так давно, полтора года назад, его мощностей уже недостаточно. Поэтому производитель матрасов в этом году намерен построить ещё один такой по площади 10 тысяч квадратных метров. И это только начало. Инвестор приобрел 9 гектаров земли для очередной масштабной стойки, чтобы завоевать новые рынки.