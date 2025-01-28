В Башкирии прошли соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд

В селе Кушнаренково состоялись финальные республиканские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд. Участие в турнире принимали юноши 2010-2011 годов рождения. В решающий раунд состязаний вышли сильнейшие команды из Дуванского, Кушнаренковского, Уфимского, Чекмагушевского, Чишминского, Благоварского, Бижбулякского районов, а также из Благовещенска.

В итоге в упорной борьбе победителем республиканских финальных соревнований стала команда «Кристалл» из Кушнаренковского района, второе место досталось команде «Ястребы» Чекмагушевского района. На третьем месте оказались хоккеисты коллектива «Темп» из Благоварского района.