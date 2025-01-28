В Башкирии прошли соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд

В селе Кушнаренково состоялись финальные республиканские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд. Участие в турнире принимали юноши 2010-2011 годов рождения. В решающий раунд состязаний вышли сильнейшие команды из Дуванского, Кушнаренковского, Уфимского, Чекмагушевского, Чишминского, Благоварского, Бижбулякского районов, а также из Благовещенска.
В итоге в упорной борьбе победителем республиканских финальных соревнований стала команда «Кристалл» из Кушнаренковского района, второе место досталось команде «Ястребы» Чекмагушевского района. На третьем месте оказались хоккеисты коллектива «Темп» из Благоварского района.
Теперь победителям предстоит защищать честь республики на III этапе финальных всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» среди сельских команд. Соревнования пройдут в феврале в Салавате.