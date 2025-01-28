Экс-сотрудник ГАИ осужден за смертельное ДТП в Башкирии

В Башкирии экс-сотрудник ГАИ получил срок за смертельное ДТП. Октябрьский городской суд установил, что в июле прошлого года он, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля «Тойота Камри» и на одном из перекрестков столкнулся с «ВАЗ-2114». К сожалению, водитель «ВАЗ» скончался в больнице. Двое его пассажиров получили серьезные травмы.
Попытавшись уйти от ответственности, виновник заставил
знакомого заявить, что именно он управлял иномаркой. Однако обман разоблачили.
В результате мужчина был уволен за проступок, порочащего честь сотрудника органа
внутренних дел.
Подсудимый не признал своей вины. Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы и права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев. Кроме того, ему назначено выплатить 1 миллион рублей матери погибшего в качестве компенсации за моральный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.