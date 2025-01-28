Экс-сотрудник ГАИ осужден за смертельное ДТП в Башкирии

В Башкирии экс-сотрудник ГАИ получил срок за смертельное ДТП. Октябрьский городской суд установил, что в июле прошлого года он, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля «Тойота Камри» и на одном из перекрестков столкнулся с «ВАЗ-2114». К сожалению, водитель «ВАЗ» скончался в больнице. Двое его пассажиров получили серьезные травмы.

Попытавшись уйти от ответственности, виновник заставил знакомого заявить, что именно он управлял иномаркой. Однако обман разоблачили. В результате мужчина был уволен за проступок, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

