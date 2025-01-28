В двух городах Башкирии зафиксировали превышение вредных веществ

В Башгидрометцентре рассказали, что в двух городах региона в 2024 году выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе.
В Салавате отмечено 33 случая превышения ПДК. Из них 29 случаев касались изопропилбензола, 2 случая – фенола. По одному случаю зафиксированы превышения по сероводороду и этилбензолу.
В Стерлитамаке количество превышений было вдвое меньше – всего 16 случаев. Специалисты отмечали превышенные показатели по этилбензолу.
В других промышленных городах (Уфа, Благовещенск, Туймазы) превышений допустимых норм вредных веществ не наблюдалось.