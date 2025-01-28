Врачи Уфы спасли жизнь женщины и её малыша

Врачи Республиканского кардиоцентра и Республиканского перинатального центра в Уфе спасли жизнь пациентки и помогли появиться на свет её малышу.
У беременной поднялась температура тела до 39 градусов. Также женщина пожаловалась на выраженную боль в груди, одышку. Горожанка сразу обратилась в больницу родного Салавата. У пациентки обнаружили значительное количество жидкости в полости перикарда, которая сдавливала сердце. Было принято решение о срочном переводе беременной в Уфу.
Сейчас женщину выписали домой, а ребенок находится под присмотром врачей РКПЦ. Дома его ждут родители и две сестренки.
Фото: министр здравоохранения РБ.