Врачи Уфы спасли жизнь женщины и её малыша

Врачи Республиканского кардиоцентра и Республиканского перинатального центра в Уфе спасли жизнь пациентки и помогли появиться на свет её малышу.

Фото №1 - Врачи Уфы спасли жизнь женщины и её малыша

У беременной поднялась температура тела до 39 градусов. Также женщина пожаловалась на выраженную боль в груди, одышку. Горожанка сразу обратилась в больницу родного Салавата. У пациентки обнаружили значительное количество жидкости в полости перикарда, которая сдавливала сердце. Было принято решение о срочном переводе беременной в Уфу.

Опасную патологию у пациентки — гидроперикард — специалисты РКЦ подтвердили с помощью компьютерной томографии. Кроме того, у женщины была диагностирована частичная отслойка плаценты — жизнеугрожающее состояние как для мамы, так и для ребенка. На консилиуме специалисты перинатального и кардиологического центров решили проводить срочную операцию. Сначала кардиохирурги сделали небольшой разрез на грудной клетке женщины и удалили жидкость из оболочки сердца. А спустя полтора часа при помощи врачей перинатального центра на свет появилась малышка весом 750 граммов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

Сейчас женщину выписали домой, а ребенок находится под присмотром врачей РКПЦ. Дома его ждут родители и две сестренки.

Фото: министр здравоохранения РБ. 

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