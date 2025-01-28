Врачи Уфы спасли жизнь женщины и её малыша

Опасную патологию у пациентки — гидроперикард — специалисты РКЦ подтвердили с помощью компьютерной томографии. Кроме того, у женщины была диагностирована частичная отслойка плаценты — жизнеугрожающее состояние как для мамы, так и для ребенка. На консилиуме специалисты перинатального и кардиологического центров решили проводить срочную операцию. Сначала кардиохирурги сделали небольшой разрез на грудной клетке женщины и удалили жидкость из оболочки сердца. А спустя полтора часа при помощи врачей перинатального центра на свет появилась малышка весом 750 граммов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ