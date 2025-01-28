В Уфе поймали мужчину, который украл и продал велосипед

В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В начале января один из местных жителей заявил в полицию о краже своего велосипеда, который пропал из подъезда дома на улице Машиностроителей. Сотрудники полиции быстро распространили ориентировку на подозреваемого.

Во время обхода улицы Кольцевой правоохранители заметили мужчину, который по описанию подходил к разыскиваемому. Его задержали и доставили в отделение. Оказалось, что это 29-летний гражданин Нуримановского района. Он признался, что продал украденный велосипед случайному прохожему. Вырученные деньги потратил на алкоголь. В отношении него возбуждено уголовное дело.