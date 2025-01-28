РКБ в Уфе удостоена высокой награды

Республиканская клиническая больница имени Куватова удостоена премии Правительства России в области качества. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что награда заслуженная.

РКБ действительно одно из лучших медицинских учреждений республики. Здесь оказывают огромное количество медуслуг: экстренную, плановую, специализированную помощь, в том числе высокотехнологичную. Врачи больницы выезжают в районы Башкортостана, чтобы помочь жителям самых отдаленных населенных пунктов, проводят телемедицинские консультации.