Бойцам СВО могут списать долги по кредитам

Заключившим контракт с Минобороны не ранее 1 декабря 2024 года спишут долги по кредитам. Уфимский центр «Защитник», где можно подписать контракт, ведет работу ежедневно. На службу набирают и женщин до 45 лет.

В конце декабря по указу главы республики выросла сумма единовременной выплаты для контрактников. Отныне она составляет 2 млн рублей, а для уфимцев с выплатой от администрации города – на 300 тысяч больше. В конце прошлого года был принят закон, освобождающий заключивших контракт от долгов.