В Уфе прошёл турнир по стритболу

В Уфе провели республиканский турнир по стритболу памяти Александра Юнаковского. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды юношей и девушек профессиональных образовательных организаций республики. Всего 12 коллективов.

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией баскетбола Башкортостана и общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность России». По итогам матчей у девушек первое место завоевали спортсменки Уфимского многопрофильного профессионального колледжа. У юношей лучшими стали баскетболисты Нефтекамского нефтяного колледжа.