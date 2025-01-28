В Башкирии по ППМИ установили электронный хронометраж для пловцов

На шаг ближе к победам. В спорткомплексе «Олимпиец» города Туймазы установили систему электронного хронометража. Ее смонтировали в бассейне. Оборудование стоимостью несколько миллионов рублей приобрели в рамках программы поддержки местных инициатив.

Часть средств собрали жители, помогли также муниципальные и республиканские власти. Вклад внесли депутаты и меценаты. Основная цель – фиксировать временные результаты пловцов во время соревновательных заплывов. Для этого на финише каждой дорожки крепят специальные панели, которых спортсмены должны коснуться рукой.