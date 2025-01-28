Башкирия стабильно закрепилась в топ-10 регионов по розничному товарообороту

Башкортостан стабильно входит в десятку лидеров по объему розничного товарооборота в стране. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров. Обеспечение населения торговыми объектами стало основным вопросом на совещании с участием глав администраций городов и районов региона.

По словам руководителя кабмина, многоформатная торговля приобретает особую актуальность. А конкуренция позитивно сказывается на качестве товаров и ценах, а также стимулирует компании к улучшению сервиса и обслуживания потребителей. В свою очередь, это приводит к созданию дополнительных рабочих мест как в крупных сетях, так и в малом бизнесе.

Оборот розничной торговли в республике за 11 месяцев прошлого года составил более 1 трлн 300 млрд рублей, что соответствует росту почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Республика Башкортостан стабильно входит в десятку лидеров по объему розничного товарооборота в стране и занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Основную долю оборота формируют действующие объекты розничной торговли, которых на сегодняшний день насчитывается порядка 31 тысячи.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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