Башкирия стабильно закрепилась в топ-10 регионов по розничному товарообороту

Оборот розничной торговли в республике за 11 месяцев прошлого года составил более 1 трлн 300 млрд рублей, что соответствует росту почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Республика Башкортостан стабильно входит в десятку лидеров по объему розничного товарооборота в стране и занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Основную долю оборота формируют действующие объекты розничной торговли, которых на сегодняшний день насчитывается порядка 31 тысячи.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан