Башкирия стабильно закрепилась в топ-10 регионов по розничному товарообороту

Башкортостан стабильно входит в десятку лидеров по объему розничного товарооборота в стране. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров. Обеспечение населения торговыми объектами стало основным вопросом на совещании с участием глав администраций городов и районов региона.
По словам руководителя кабмина, многоформатная торговля приобретает особую актуальность. А конкуренция позитивно сказывается на качестве товаров и ценах, а также стимулирует компании к улучшению сервиса и обслуживания потребителей. В свою очередь, это приводит к созданию дополнительных рабочих мест как в крупных сетях, так и в малом бизнесе.