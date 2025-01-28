Участник программы «Время героев» занял должность замполпреда в ПФО

Владимир Тихонов, участник программы «Время героев», назначен заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Известно, что во время стажировки Тихонов занимался патриотическим направлением, особое внимание уделяя адаптации участников специальной военной операции. Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что за это время Тихонов освоил особенности госуправления, а также изучил социально-экономические и политические положения всех регионов округа.

По словам Владимира Тихонова, больше внимания он уделял развитию регионального аналога программы «Время героев», а также проведению уроков мужества в регионах. В дальнейшем эта практика будет продолжена.