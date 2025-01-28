В Уфе прошли открытые соревнования по эстетической гимнастике

В Уфе прошли открытые межрегиональные соревнования по эстетической гимнастике «Звезды Башкортостана». В турнире выступили более 400 спортсменок от 4 лет и до 16. Сразу два коллектива из Уфы впервые проверили свои силы в новой возрастной категории среди взрослых.

Золотое выступление уфимского коллектива «Сказка-орхидея». Девушки обновили свою программу. Добавили новые элементы, усложнили поддержки, а главное, впервые пробуют свои силы по программе мастеров.

Второй коллектив, который также пробует свои силы в категории «женщины», — воспитанницы спортклуба «Колибри» из Уфы. На турнире они замкнули тройку сильнейших.

Две команды региона вошли в сборную команду женщин, и мотивация резко снижается, и мы рады, что команды прогрессируют, и номера совершенствуются, и качество работы улучшается. Полина Ночевнова, президент федерации эстетической гимнастики России

«Звезды Башкортостана» — межрегиональные соревнования по эстетической гимнастике. Этим турниром спортсмены открывают новый сезон. А еще участие в нем — хорошая возможность обкатать новые программы. За их сложностью, техникой исполнения и артистизмом внимательно следят судьи.