В Уфе прошли открытые соревнования по эстетической гимнастике

В Уфе прошли открытые межрегиональные соревнования по эстетической гимнастике «Звезды Башкортостана». В турнире выступили более 400 спортсменок от 4 лет и до 16. Сразу два коллектива из Уфы впервые проверили свои силы в новой возрастной категории среди взрослых.
Золотое выступление уфимского коллектива «Сказка-орхидея». Девушки обновили свою программу. Добавили новые элементы, усложнили поддержки, а главное, впервые пробуют свои силы по программе мастеров.
Второй коллектив, который также пробует свои силы в категории «женщины», — воспитанницы спортклуба «Колибри» из Уфы. На турнире они замкнули тройку сильнейших.
«Звезды Башкортостана» — межрегиональные соревнования по эстетической гимнастике. Этим турниром спортсмены открывают новый сезон. А еще участие в нем — хорошая возможность обкатать новые программы. За их сложностью, техникой исполнения и артистизмом внимательно следят судьи.
На соревнования приехали гимнастки из 11 регионов страны. Всего более 400 спортсменок. Впервые в Уфе на «Звездах Башкортостана» выступили команды из Ставропольского края и Красноярска. Следующие крупные соревнования — первенство и чемпионат страны, и первенство Приволжского федерального округа, и пройдут они в марте и в мае.