Известно, какие прививки нужно сделать взрослым жителям Башкирии

В рамках национального календаря профилактических прививок каждому человеку необходимо привиться против 12 инфекционных заболеваний. В нём указаны сроки и возраст, в котором проводится вакцинация и ревакцинация.

Если прививки не сделаны в детстве, вакцинироваться и ревакцинироваться можно, уже будучи взрослым. Это связано с тем, что часть вакцин внесли в национальный календарь относительно недавно, а также иммунитет к некоторым сезонным заболеваниям с возрастом снижается.