В Уфе прошло заседание Ассамблеи народов России

Первая деловая беседа собрала азербайджанскую диаспору. Официально группа существует в регионе с 2002 года. Также в столице создан Азербайджанский национально-культурный центр.

Общественники помогают иммигрантам с оформлением гражданства, трудоустройством, принимают участие в различных религиозных и культурных мероприятиях, организуемых республикой. Главная цель – способствовать укреплению дружбы народов. Об этом было заявлено на заседании ассамблеи.