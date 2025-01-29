В Башкирии пятеро мужчин предстанут перед судом за драку у кафе

В Стерлитамаке под суд пойдут пятеро местных жителей в возрасте от 15 до 44 лет. Они обвиняются в хулиганстве с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Инцидент произошел в июне прошлого года, когда ночью возле кафе «Узбечка» между двумя группами мужчин возник конфликт, быстро переросший в драку.

Согласно информации прокуратуры, один из участников конфликта вместе с сообщниками, заранее сговорившись, нанес серьезные телесные повреждения пятерым другим мужчинам.