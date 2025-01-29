Боец СВО приехал в Уфу на выписку жены с сыном из роддома

В Уфе в семье участника СВО с позывным «Взор» родился сын. Боец вернулся с фронта прямо на выписку. Супруги уже успели придумать имя мальчику. Назовут Салаватом в честь боевого товарища отца.
Все дни отпуска военный проведет дома. Будет помогать супруге с малышом. А после с новыми силами поедет ковать победу.
Салават появился на свет 24 января путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений – малыш родился крепким, рост – 54 см, вес – более 3 кг. На выписке малыша встречал и старший брат – 6-летний Ярослав.