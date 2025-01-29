Медсестра и санинструктор из Башкирии поженились после знакомства на СВО

Жительница Агидели с позывным «Колибри» встретила свою любовь в зоне проведения специальной военной операции и вышла замуж за бойца полка «Башкортостан». Супруги с 2023 года служат и выполняют ответственные задачи на самых опасных участках фронта. Если мужчина эвакуирует раненых с поля боя в должности санинструктора, то «Колибри» лечит солдат и офицеров в полевом госпитале. Сейчас военнослужащие находятся в краткосрочном отпуске на Родине.

О каждом скальпеле и любом другом предмете медсестра полка «Башкортостан» готова рассказывать подробно своему сыну Марату и дочери Азалии. Эти вещи, как и униформу советских женщин-санинструкторов Красной армии, бойца с позывным «Колибри» не оставляют равнодушной.

Военнослужащая с позывным «Колибри» с 2023 года находится в зоне СВО. На гражданке женщина трудилась медсестрой в Агидели. Узнав о наборе в подразделение, не раздумывая, сменила белый халат на камуфляжную форму и стала бойцом медицинской роты имени Ахмета Давлетова.

Почти за два года хрупкая женщина научилась вместе с сослуживцами разворачивать в считанные минуты полевые госпитали. Самое сложное – это вытащить раненого с поля боя. На фронте, говорит «Колибри», начинаешь по настоящему ценить мелочи жизни.

Здесь действительно ценится дружба. Здесь ценятся другие ценности. На гражданке как-то, например, с людьми не общаешься, а тут мы все братья и сестры, мы тут большой семьей. Ценишь каждую секунду своей жизни. На жизнь смотришь совсем по-другому, какие-то мелкие и какие-то передряги – это всё ушло в сторону. позывной «Колибри»

Именно там женщина и встретила свою любовь – солдата с позывным «Енот». Мужчина родом из Миякинского района и тоже из медицинской сферы. До поступления на службу работал программистом. Как и «Колибри», не остался в стороне и вступил в должность санинструктора полка «Башкортостан».

Мы уже познакомились с первых дней, общение у нас заладились, когда мы вступили на территорию ЛНР. Там мы уже начали общаться поплотнее и как-то через год службы решили узаконить наши отношения. позывной «Енот»

Много интересов совпало, у нас один взгляд на жизнь. Он тоже легкий, очень легкий на подъем, умный, в первую очередь я ценю ум в нем. Очень скромный, очень сдержанный. позывной «Колибри»

В Музее Боевой Славы военные показали детям выставку, посвященную участию нашей страны в специальной военной операции. Там представлены обломки сбитых украинских дронов и ракет, производства западных стран, военная форма российских солдат и многое другое.

Среди экспонатов есть и униформа противника с шевронами и личным документами, а также трофейные образцы оружия и обмундирования: тубусы от гранатометов, снаряды и каски, поставленные США и Европейскими странами.

Дети военнослужащей гордятся своей мамой и после экскурсии увидели в ней и очень смелого человека.

Потому что не каждая девушка и женщина сможет пойти на такой поступок. Это очень мужественный поступок более осознанного человека. Я тоже пойду в медицину и хочу, как она, связать свою жизнь с медициной. Азалия Тлявлина, дочь военнослужащей с позывным «Колибри»

Моя мама герой, я горжусь ею, и она спасает жизни. Когда мама приходит в отпуск, я радуюсь. Марат Тлявлин, сын военнослужащей с позывным «Колибри»