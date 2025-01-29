В Уфе задержали 33-летнего водителя без прав

В Уфе сотрудники ГАИ задержали 33-летнего водителя, который управлял автомобилем без прав. Инспекторам ДПС поступило сообщение от оперативного дежурного, что местный житель регулярно садится за руль, несмотря на лишение водительских прав. Как сообщил в соцсетях глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, неравнодушный гражданин указал местоположение и характеристики автомобиля нарушителя.

Инспекторы нашли и остановили машину. Проверив данные, сотрудники ГАИ выяснили, что 33-летнего мужчину ранее уже лишали водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили новый административный протокол за повторное вождение без прав. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Водителю теперь грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.