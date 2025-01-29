В Башкирии задержали 30-летнего мужчину с наркотиками

В Салавате задержали 30-летнего жителя, который пытался продать наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

У мужчины при себе было 40 граммов наркотиков, упакованных в пакетики. В ходе последующей проверки были найдены тайники с запрещенными веществами в Стерлитамаке, Ишимбае, Мелеузе и Кумертау. Также в гараже задержанного обнаружили более 300 граммов наркотиков.