Житель Башкирии преследует бывшую жену и дочь

Как сообщила сама пострадавшая уфимка, бывший супруг продолжает вмешиваться в личную жизнь женщины и трёхлетней дочери. Он отслеживает их местоположение, при встрече оскорбляет, применят силу, угрожает убийством. При этом сотрудники профильных структур принуждают девочку к общению с отцом, несмотря на ее возражения, а также привлекают мать к административной ответственности за неисполнение судебного решения.