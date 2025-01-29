Житель Башкирии преследует бывшую жену и дочь

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту преследования бывшим мужем женщины и её дочери.
Как сообщила сама пострадавшая уфимка, бывший супруг продолжает вмешиваться в личную жизнь женщины и трёхлетней дочери. Он отслеживает их местоположение, при встрече оскорбляет, применят силу, угрожает убийством. При этом сотрудники профильных структур принуждают девочку к общению с отцом, несмотря на ее возражения, а также привлекают мать к административной ответственности за неисполнение судебного решения.
Следком Башкирии проводит процессуальную проверку по этой информации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.