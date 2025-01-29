В Башкирии прошёл учебный семинар для секретарей «Единой России»

Настало время публичной политики. Секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров на партийном учебном семинаре призвал коллег выходить из кабинетов и общаться с людьми напрямую. В парке «Патриот» имени Максима Серафимова прошёл форум с участием представителей Центрального аппарата партии, регионального исполкома, а также руководителей местных политсоветов. Какие ещё задачи поставлены перед единороссами Башкортостана?

Региональное отделение «Единой России» – крупнейшая политическая организация в республике. В своих рядах она насчитывает порядка 120 тысяч членов и 35 тысяч сторонников партии. Задачи, которые стоят перед ними, тоже серьезные, от их решения зависит комфортная жизнь миллионов жителей Башкортостана. Партия помогла пережить ковидные времена. Сейчас активная работа ведется в поддержке участников СВО.

Конечно, специальная военная операция нас всех объединила. Причём очень часто мы видим, что она настолько всколыхнула настоящие чувства наших людей, что даже без нашего участия, без участия партии, власти, люди начали объединяться. Наверное, нет ни одного крупного населенного пункта, где бы люди не собирались, масксети не шили. Я даже каждый раз сам вижу, как взрослые мужики приходят, делают какие-то изобретения, чтобы ленточки женщинам было удобнее делать. Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

В 2022 году по поручению Радия Хабирова в Башкортостане были созданы штабы имени Героя России Минигали Шаймуратова, которые успешно функционируют и сегодня. Во всех муниципалитетах они работают по двум направлениям.

Первое направление – это социально-бытовая и иная помощь семьям. Второе направление – это сбор гуманитарной помощи для участников СВО, которые они туда же и отвозят. Благодаря в том числе и штабам Шаймуратова было сформировано 142 гумконвоя и отправлено из республики. Поэтому это действительно та работа в полях, которая для семей и участников СВО очень необходима. Эльвира Мацкевич, координатор штабов им. Минигали Шаймуратова

Спикерами на учебном семинаре выступили член генсовета партии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, а также заместитель руководителя центрального исполкома Роман Романов. Он же возглавляет и Высшую партийную школу единороссов, которая работает седьмой год. Филиал откроют в Башкортостане.

Мы много работаем в Москве, где-то выезжаем. Но такую системную работу здесь мы проводим впервые. Я рад, что это Башкортостан. Мы пару раз в прошлом году имели возможность пообщаться. У нас самые приятные впечатления. Поэтому это начало, это старт. Это наша первая встреча. Роман Романов, заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России», директор высшей партийной школы

И упор на этой встрече сделали не на выступлениях спикеров, а на общении. Коммуникация вообще стала одной из основных тем семинара. Местные и первичные отделения ближе всего находятся к народу, и от умения не только слушать, но и слышать, зависит многое. Просьбы избирателей реализуются через федеральные партийные проекты. Успешные идеи удалось реализовать и на региональном уровне. Один из таких проектов – «Вести в каждый дом».

Это наш республиканский проект, он родился как раз в Краснокамском районе. Суть в том, что кроме мессенджеров и интернет-площадок также выпускается более 7,5 тыс. газет, которые бесплатно раздаются нашим жителям. Они узнают новости каждого села, своих защитников и героев СВО, предпринимателей, которые решают социальные задачи, реализуют проекты «Атайсал». Алексей Горбачёв, секретарь совета местного отделения партии «Единая Россия» Краснокамского района

13 крупных федеральных проектов также успешно действуют в республике: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Культура малой Родины» и другие. Большие масштабы работы требуют большого финансирования. Результаты радуют. Так, в рамках партпроекта «Историческая память» в селе Зилаир удалось восстановить Спасо-Преображенский храм.

Конечно, люди очень хотели и ждали этот проект. И сейчас этот храм как исторический памятник украшает на въезде Зилаир. Ну и, конечно, мы очень активно принимаем участие в тех проектах, которые называются «Реальные дела». По этим проектам сделали стадионы, у нас появились хоккейные коробки. Борис Мелкоедов, секретарь совета местного отделения партии «Единая Россия» Зилаирского района