В Башкирии прошёл учебный семинар для секретарей «Единой России»

Настало время публичной политики. Секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров на партийном учебном семинаре призвал коллег выходить из кабинетов и общаться с людьми напрямую. В парке «Патриот» имени Максима Серафимова прошёл форум с участием представителей Центрального аппарата партии, регионального исполкома, а также руководителей местных политсоветов. Какие ещё задачи поставлены перед единороссами Башкортостана?
Региональное отделение «Единой России» – крупнейшая политическая организация в республике. В своих рядах она насчитывает порядка 120 тысяч членов и 35 тысяч сторонников партии. Задачи, которые стоят перед ними, тоже серьезные, от их решения зависит комфортная жизнь миллионов жителей Башкортостана. Партия помогла пережить ковидные времена. Сейчас активная работа ведется в поддержке участников СВО.
В 2022 году по поручению Радия Хабирова в Башкортостане были созданы штабы имени Героя России Минигали Шаймуратова, которые успешно функционируют и сегодня. Во всех муниципалитетах они работают по двум направлениям.
Спикерами на учебном семинаре выступили член генсовета партии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, а также заместитель руководителя центрального исполкома Роман Романов. Он же возглавляет и Высшую партийную школу единороссов, которая работает седьмой год. Филиал откроют в Башкортостане.
И упор на этой встрече сделали не на выступлениях спикеров, а на общении. Коммуникация вообще стала одной из основных тем семинара. Местные и первичные отделения ближе всего находятся к народу, и от умения не только слушать, но и слышать, зависит многое. Просьбы избирателей реализуются через федеральные партийные проекты. Успешные идеи удалось реализовать и на региональном уровне. Один из таких проектов – «Вести в каждый дом».
13 крупных федеральных проектов также успешно действуют в республике: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Культура малой Родины» и другие. Большие масштабы работы требуют большого финансирования. Результаты радуют. Так, в рамках партпроекта «Историческая память» в селе Зилаир удалось восстановить Спасо-Преображенский храм.
По итогам 2024-го Башкортостан вошёл в топ-10 регионов России по качеству жизни. Хотя еще три года назад в этом рейтинге Агентства стратегических инициатив мы были 40-ми. Есть все шансы войти и в пятерку лидеров, подчеркнул Радий Хабиров. Для этого нужно всем вместе продолжать спокойно и уверенно заниматься социально-экономическим развитием республики.