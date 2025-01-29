У жителя Уфы после посещения автосервиса перестал работать двигатель

Автолюбитель из Уфы хочет привлечь к ответственности мастеров местного автосервиса. Мужчина утверждает, что после мойки двигателя его ласточка едва не превратилась в металлолом и сейчас нуждается в серьезном ремонте. А вот у сотрудников СТО правда своя. Мол, они за мойку двигателя ответственности не несут. Получится ли у недобросовестных сотрудников выйти сухими из воды?

Рядовой визит на мойку для автолюбителя Марата Салихова обернулся крупными неприятностями. Мужчина рассказывает, что перед ремонтом в автосервисе решил помыть двигатель в своей машине. Оставил ласточку на СТО, а когда забирал – ужаснулся.

Машина не заводилась, машина чихала. Чихала, меня и пугает. Возможно, под таким высоким давлением они умудрились вогнать воду в двигатель. Марат Салихов, автолюбитель

По словам опытного автолюбителя, машина работала идеально как часы. А сейчас заводится через раз, «троит», по кузову идут непонятные вибрации. Кроме того, на бортовом компьютере появились еще и ошибки. Поэтому Марат Салихов обвинил во всем работников автомойки.

За автомойщика заступается администратор. Именно в его смену произошел этот неприятный инцидент. Вежливый мужчина «очень вежливо» дает свой расклад. Администратор автомойки добавляет, что Марат Салихов приехал к ним на СТО уже с неисправным автомобилем, а теперь пытается повесить вину на них.

Марат Салихов написал претензию в автомойку, а еще заявление в полицию. А пока идут разбирательства, мужчина надеется, что у руководства СТО проснется совесть и они компенсируют ему расходы.