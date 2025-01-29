Уфа примет спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт»

Уже на следующей неделе Уфа примет спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Атлеты выступят в керлинге, сноуборде, горнолыжном спорте, шахматах, в хоккее. В лыжных гонках честь республики будут защищать три спортсмена: двое уфимцев и представительница Белебея Альбина Курмаева.

Сейчас она находится на сборах в Уфе. Соревнования в этом виде спорта пройдут на комплексе «Биатлон». Лыжница уже успела познакомиться с трассой. Она тренируется здесь дважды в день, набегая за это время по 20 километров и больше.