Уже на следующей неделе Уфа примет спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Атлеты выступят в керлинге, сноуборде, горнолыжном спорте, шахматах, в хоккее. В лыжных гонках честь республики будут защищать три спортсмена: двое уфимцев и представительница Белебея Альбина Курмаева.
Сейчас она находится на сборах в Уфе. Соревнования в этом виде спорта пройдут на комплексе «Биатлон». Лыжница уже успела познакомиться с трассой. Она тренируется здесь дважды в день, набегая за это время по 20 километров и больше.
Соревнования у юношей и девушек в лыжных гонках пройдут в разных дисциплинах. Готовит спортсменку наставник из Белебея Салават Гумеров, а помогает ему мама Альбины — Гульнара Курмаева, тоже тренер по лыжным гонкам. Она работает со слабослышащими и со спортсменами с интеллектуальными нарушениями.