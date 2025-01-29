В Башкирии осудили гендиректора аэропорта Магнитогорска

В Башкирии осудили генерального директора аэропорта Магнитогорска. В зале Абзелиловского районного суда ему вынесли приговор по четырем эпизодам статьи о «присвоении или растрате».

По информации объединенной пресс-службы судов республики, с 2017 по 2019 год он незаконно начислял себе премии. Его супруга использовала средства аэропорта для путешествий в бизнес-классе. Общая сумма неправомерно полученных денег составила более 2 млн рублей.