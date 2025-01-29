В Башкирии стая волков загрызла домашний скот

В Белорецком районе стая волков напала на собак и домашний скот. Они загрызли коз в хозяйстве у жителей Инзера, а также кур. Последствия нашествия диких зверей запечатлели очевидцы.

Представители регионального министерства природопользования и экологии отмечают, что помимо Инзера с начала года волки заходили и в Межгорье. Город находится в зоне Южно-Уральского государственного природного заповедника. В этой связи все охотники, которые имеют разрешение на добычу дикого зверя, оповещены о необходимости регулирования численности данного вида животного.

Село Инзер также граничит с данным заповедником. Поэтому наши государственно-охотничьи инспекторы совместно с сотрудниками заповедника и обычными охотниками будут проводить рейды с целью сокращения численности волков. Около села Инзер охотниками добыт один волк.

Камиль Биргулиев, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
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