В Башкирии стая волков загрызла домашний скот

В Белорецком районе стая волков напала на собак и домашний скот. Они загрызли коз в хозяйстве у жителей Инзера, а также кур. Последствия нашествия диких зверей запечатлели очевидцы.

Представители регионального министерства природопользования и экологии отмечают, что помимо Инзера с начала года волки заходили и в Межгорье. Город находится в зоне Южно-Уральского государственного природного заповедника. В этой связи все охотники, которые имеют разрешение на добычу дикого зверя, оповещены о необходимости регулирования численности данного вида животного.