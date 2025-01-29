В Уфе завершили ремонт трамплина для прыжков на лыжах

В кратчайшие сроки были проведены ремонтные работы, и сегодня мы имеем возможность видеть наших довольных детей, которые уже тренируются и получают долгожданный опыт.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы