В Уфе завершили ремонт трамплина для прыжков на лыжах

В спортивной школе олимпийского резерва завершили ремонт трамплина К-60 для прыжков на лыжах. В июне прошлого года на спортобъекте произошел пожар. Выгорела большая часть спортивного объекта, которую и необходимо было восстановить.
В том, что появятся новые чемпионы, здесь даже не сомневаются. Спортшкола олимпийского резерва № 33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью славится своими воспитанниками. Артур Хамидуллин, Ильдар Гарифуллин, Сергей Масленников, Дмитрий Васильев, Эрнест Яхин.
Здесь готовят ребят международного уровня — с 1998 по 2018-й год не пропустили ни одну зимнюю Олимпиаду. Пусть и трамплины не новые, и условия не лучшие, но дети с удовольствием идут заниматься.
На сегодняшний день в составе национальной сборной по прыжкам на лыжах с трамплина два воспитанника башкирской школы: Анастасия Белякова, бронзовый призер чемпионата страны, и мастер спорта России Данила Букин. Он приехал в Уфу всего на один день. Между выступлением на кубке страны и сборами на Сахалине провел тренировку на обновленном после пожара К-60.
Всё случилось в июне сразу после городских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Выгорела большая часть спортивного объекта. Это отразилось на летней подготовке ребят.
Пока позволяла погода, занятия проводили на улице. Юноши и юниоры прыгали с трамплина меньшей высоты, К-40. Иногда выезжали на сборы в Нижний Тагил и в Чайковский.
С просьбой помочь с реконструкцией спортивного объекта уфимцы обратились на прямую линию с главой республики. Радий Хабиров дал поручение. Средства выделили из городского бюджета. Не осталась в стороне и Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
В планах усовершенствовать в школе и другие трамплины, от десятиметрового и выше. Их здесь несколько. А также организовать и запустить подъемник.