В Уфе открылось региональное отделение движения «Здоровое Отечество»

Башкирский институт социальных технологий предоставил площадку для общественного движения «Здоровое Отечество». Накануне там состоялось официальное открытие регионального отделения. Выбрали путем голосования и его руководителя.
В республике уже два года работают активисты и волонтеры общероссийского объединения. Их количество за это время только увеличилось, и им нужно было свое отделение в Башкортостане. Движение активно развивается в стране. Оно охватило уже 52 региона страны. К концу года это число достигнет 89, уверены руководители.
«Здоровое Отечество» реализует не только спортивные проекты, но также культурные, социальные и благотворительные, которые развивают нацию физически и патриотически. Например, «Марафон зарядок», «Тот самый физрук», «Спортивное шествие». Здесь учатся быть активными и инициативными, оказывают гуманитарную помощь, заботятся о старших и о тех, кому нужны внимание и забота.