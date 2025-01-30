В Уфе открылось региональное отделение движения «Здоровое Отечество»

В республике уже два года работают активисты и волонтеры общероссийского объединения. Их количество за это время только увеличилось, и им нужно было свое отделение в Башкортостане. Движение активно развивается в стране. Оно охватило уже 52 региона страны. К концу года это число достигнет 89, уверены руководители.