В Уфе прошёл вечер памяти писателя Флорида Булякова

Пьесы драматурга переведены на 30 языков, а постановки были представлены более чем в 150 театрах. Перед началом мероприятия в музее состоялась лекция «Бескрайняя степь с душистой полынью», посвященная жизни и творчеству Флорида Булякова. Актеры Башдрамтеатра, который тесно сотрудничали с писателем, представили дневник драматурга – видеоотрывки из спектаклей.