В Башкирии пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Ночью в Бирске, на улице Цюрупы, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого сотрудники МЧС России спасли 59-летнюю женщину. По информации пресс-службы ведомства, огнеборцы быстро прибыли на место происшествия и эвакуировали женщину из горящей квартиры. С ожогами её в экстренно отвезли в реанимацию. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.