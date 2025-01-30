В Башкирии пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Ночью в Бирске, на улице Цюрупы, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого сотрудники МЧС России спасли 59-летнюю женщину. По информации пресс-службы ведомства, огнеборцы быстро прибыли на место происшествия и эвакуировали женщину из горящей квартиры. С ожогами её в экстренно отвезли в реанимацию. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Фото №1 - В Башкирии пожарные спасли женщину из горящей квартиры

До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание четыре человека, включая одного ребенка.

Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель.

Фото: МЧС по РБ.

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