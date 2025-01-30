В Башкирии во время ремонта радио у мальчика загорелся носок

Вчера, 29 января, в Чишминском районе мальчик получил ожоги при ремонте радиоприемника, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Случай произошел в поселке Чишмы, когда 12-летний ребенок занимался ремонтом радиоприемника. При попытке оплавить провод зажигалкой он случайно разлил на пол размораживатель замков и, не сняв носок, наступил на него. Когда он поджег провода, носок, пропитанный химическим веществом, внезапно загорелся. К счастью, его старший брат быстро отреагировал и потушил огонь.
В результате происшествия мальчик получил ожоги на правой стопе. Ему оказали необходимую помощь.
Фото: МЧС по РБ.