В Башкирии во время ремонта радио у мальчика загорелся носок

Случай произошел в поселке Чишмы, когда 12-летний ребенок занимался ремонтом радиоприемника. При попытке оплавить провод зажигалкой он случайно разлил на пол размораживатель замков и, не сняв носок, наступил на него. Когда он поджег провода, носок, пропитанный химическим веществом, внезапно загорелся. К счастью, его старший брат быстро отреагировал и потушил огонь.