В Башкирии отменили дополнительные выходных на 23 февраля и 8 Марта

В этом году жители Башкирии останутся без дополнительных выходных на праздники 23 февраля и 8 Марта. Это указано в производственном календаре, опубликованном Министерством труда республики.

День защитника Отечества выпадает на воскресенье, которое является выходным при стандартной «пятидневке». Дополнительный выходной переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.

Международный женский день будет в субботу, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на пятницу 13 июня.