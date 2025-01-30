В Уфе офтальмологи показали, как удаляется катаракта

Сверхмалые разрезы, сверхтонкая аппаратура и инструментарий. В Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней в день делают более 120 хирургических вмешательств. Специалисты съездили в Алтай, где поделились опытом с местными офтальмологами. Наша съемочная группа побывала в микрохирургическом отделении института. Врачи показали, как удаляется катаракта.

Пациенту уже за 60, с возрастом у него развилась катаракта. Течение болезни нельзя уже остановить. И хирургическое вмешательство – единственный способ вернуть зрение. Сейчас глаз пациента подготовили к операции. Сделали точный разрез роговицы, вскрыли капсулу хрусталика. Теперь можно приступить и к замене мутной естественной линзы на искусственную интраокулярную.

Вторая операция проводится параллельно другим хирургом. Делает ее Ильдар Фанисович, за плечами которого 10 лет работы в институте. Недавно молодому специалисту поручили ответственную миссию. Его командировали в Республику Алтай на оказание специализированной помощи. И там он поделился опытом башкирской школы офтальмологии с местными врачами. За неделю он успел прооперировать более 100 пациентов и показать мастер-класс по сложным случаям. Алтайские пациенты остались довольны работой врача и поблагодарили его за чуткое сердце и профессионализм.

Пенсионер из Чекмагушевского района из-за резких болей не мог даже открыть глаза. Ему поставили диагноз глаукома. Вчера мужчине сделали операцию и уже сегодня он может видеть мир в ярких красках. Врачи ему помогают уже не первый раз. Это второе хирургическое вмешательство.