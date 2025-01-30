В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы

На борту самолёта, который потерпел крушение в районе Вашингтона, находились российские фигуристы — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Согласно информации СМИ, пассажирский авиалайнер, который направлялся из Канзаса в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку. На рейсе авиакомпании «American Airlines» находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета было трое военнослужащих. Самолёт рухнул в реку Потомак вблизи аэропорта Рональда Рейгана.
Столкновение произошло всего за несколько минут до посадки. Обломки лайнера упали в воду. Спасательной операции препятствуют низкие температуры и холодная погода. В реке обнаружили тела 19 погибших.