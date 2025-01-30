В Башкирии ищут 17-летнюю девушку

В Иглинском районе без вести пропала 17-летняя девушка Диана Хасанова. Согласно данным волонтеров РОО «Поиск детей Иглино» с 11 января ее местонахождение остается неизвестным.
Приметы Дианы: рост около 163-166 см, черные волосы чуть ниже плеч, зеленые глаза, худощавое телосложение. На момент исчезновения она была одета в черное длинное болоньевое пальто с капюшоном, черные угги и черный спортивный костюм. С собой у нее была небольшая белая сумка.
Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефонам: 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87 или 112.
Фото: РОО «Поиск детей – Иглино», Vk