В Госсобрании Башкирии рассмотрели более 40 вопросов и законопроектов

В Госсобрании прошло 18-е заседание республиканского парламента. Депутаты рассмотрели более 40 вопросов и законопроектов. Был определён правовой статус центров раннего физического развития детей, расширен круг получателей бюджетных средств в рамках мер по реализации государственной аграрной политики. Изменения внесли и в закон об участии Башкортостана в проектах государственно-частного партнёрства.

Белорецк может войти в число городов трудовой доблести. С инициативой присвоения почётного звания к депутатам парламента вышли местные власти. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне такое призвание будет почётно, отметили в Госсобрании. Белоречане внесли значимый вклад в военную промышленность, помогая советской армии в разгроме врага. Сейчас готовятся документы для обращения к Президенту России Владимиру Путину.