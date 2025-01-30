В морском центре Уфы прошла встреча бойца СВО со школьниками

«Разговор о важном» провели со школьниками в стенах Уфимского городского детского морского центра. Гостем мероприятия стал боец отряда «Белые волки» с позывным «Соболь». Военнослужащий поделился историями со службы и ответил на вопросы ребят.
В рамках мероприятия центру был передан третий сборник рассказов и стихотворений участников СВО. Показали ребятам и единственный в республике органный (трубчатый) станок для плетения маскировочных сетей.
Также в морском центре совместно с Музеем Боевой Славы прошла республиканская выставка по программам «Российская армия» и «Сороковые героические». Она, как и все остальные мероприятия центра, приурочена к 80-й годовщине Победы. Детям провели экскурсию и показали экспонаты времен Великой Отечественной войны, трофеи из зоны СВО и амуницию солдат.