В морском центре Уфы прошла встреча бойца СВО со школьниками

«Разговор о важном» провели со школьниками в стенах Уфимского городского детского морского центра. Гостем мероприятия стал боец отряда «Белые волки» с позывным «Соболь». Военнослужащий поделился историями со службы и ответил на вопросы ребят.

В рамках мероприятия центру был передан третий сборник рассказов и стихотворений участников СВО. Показали ребятам и единственный в республике органный (трубчатый) станок для плетения маскировочных сетей.